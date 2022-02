LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 34-43, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: Hall e Delaney tengono Milano viva (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude un primo tempo difficilissimo per Milano, che dopo un buon avvio si spegne in attacco e non riesce a difendere. Scappa via il Fener, fino al +16, ma nel finale del secondo quarto Delaney e Hall accorciano il divario. 34-43 Tre su tre ai liberi per Delaney 31-43 A segno il libero aggiuntivo 31-42 Canestro di Akpinar, che subisce fallo, e Fener che riallunga 31-40 Canestro di Guduric 31-38 TRIPLA DI DelaneyYYYYY 28-38 Canestro di Bentil, Milano torna a -10 26-38 Tripla di Hall!!!! Milano prova a riaprire il match 23-38 Canestro di Pierre 23-36 Due su due ai liberi per Hall 21-36 Canestro di ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude un primo tempo difficilissimo per, che dopo un buon avvio si spegne in attacco e non riesce a difendere. Scappa via il Fener, fino al +16, ma nel finale del secondo quartoaccorciano il divario. 34-43 Tre su tre ai liberi per31-43 A segno il libero aggiuntivo 31-42 Canestro di Akpinar, che subisce fallo, e Fener che riallunga 31-40 Canestro di Guduric 31-38 TRIPLA DIYYYYY 28-38 Canestro di Bentil,torna a -10 26-38 Tripla di!!!!prova a riaprire il match 23-38 Canestro di Pierre 23-36 Due su due ai liberi per21-36 Canestro di ...

