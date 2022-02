LIVE Italia-Usa 4-1 curling misto, Pechino 2022 in DIRETTA: poker di punti degli azzurri nel secondo end! (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.31: Doppia stone Usa a punto dopo i primi 3 tiri del terzo end 2.27: CI SONO 4 punti PER L’Italia!!!! Bravissimi gli azzurri a sfruttare il “regalo” degli avversari che ora devono rimontare! 2.26: L’errore degli Usa! L’Italia può andare per i 4 punti!!!! 2.25: La bocciata di Mosaner! Ora sono 4 le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri 2.23: La bocciata statunitense lascia una stone azzurra a punto quando mancano tre tiri 2.23: Mosaner trova la bocciata non risolutiva ma al momento ci sarebbero 3 punti azzurri quando mancano gli ultimi 4 tiri 2.20: Un punto azzurro dopo i primi 4 tiri, ci sono tre stone Italiane allineate ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.31: Doppia stone Usa a punto dopo i primi 3 tiri del terzo end 2.27: CI SONO 4PER L’!!!! Bravissimi glia sfruttare il “regalo”avversari che ora devono rimontare! 2.26: L’erroreUsa! L’può andare per i 4!!!! 2.25: La bocciata di Mosaner! Ora sono 4 le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri 2.23: La bocciata statunitense lascia una stone azzurra a punto quando mancano tre tiri 2.23: Mosaner trova la bocciata non risolutiva ma al momento ci sarebbero 3quando mancano gli ultimi 4 tiri 2.20: Un punto azzurro dopo i primi 4 tiri, ci sono tre stonene allineate ...

