LIVE Italia-Svizzera curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: si inizia! Gli azzurri vogliono la seconda vittoria (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.00 Tra cinque minuti le due squadre scenderanno sul ghiaccio, pronte per iniziare questa partita determinante per le sorti della classifica generale. 06.57 Ricordiamo che si gareggia sulla distanza degli otto end, contro i dieci previsti invece nelle gare con i quartetti. 06.55 Gli azzurri hanno comunque tutte le carte in regola per giocarsela alla pari e per sognare il colpaccio in una specialità dove può succedere di tutto e dove spesso regna l’equilibrio. 06.51 L’Italia è comunque chiamata a scalare un muro perché la Svizzera ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang proprio con Perret e Rios. 06.49 A partire dalle ore 07.05 si giocherà un’altra partita sul ghiaccio del National Aquatics Centre di ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.00 Tra cinque minuti le due squadre scenderanno sul ghiaccio, pronte per iniziare questa partita determinante per le sorti della classifica generale. 06.57 Ricordiamo che si gareggia sulla distanza degli otto end, contro i dieci previsti invece nelle gare con i quartetti. 06.55 Glihanno comunque tutte le carte in regola per giocarsela alla pari e per sognare il colpaccio in una specialità dove può succedere di tutto e dove spesso regna l’equilibrio. 06.51 L’è comunque chiamata a scalare un muro perché laha vinto la medaglia d’argento alleInvernali di PyeongChang proprio con Perret e Rios. 06.49 A partire dalle ore 07.05 si giocherà un’altra partita sul ghiaccio del National Aquatics Centre di ...

