LIVE Italia-Svizzera curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: azzurri a caccia della seconda vittoria (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.42 La coppia Italiana è formata da Amos Mosaner, che fa parte anche del quartetto maschile (atteso sul ghiaccio la prossima settimana) e da Stefania Constantini, che si sta dimostrando decisamente solida e che è cresciuta molto dal punto di vista tecnico nell’ultimo anno. 06.40 La Svizzera ha perso ieri per 7-6 all’extra-end contro la Cina e stanotte non ha giocato. Si tratta della seconda partita dei Giochi per la coppia rossocrociata. 06.38 Amos Mosaner e Stefania Constantini, al debutto assoluto ai Giochi, sono una mina vagante. Alle ore 07.05 incroceranno la coppia elvetica formata da Jenny Perret e Martin Rios. 06.36 Nella notte l’Italia ha esordito con una brillante vittoria sugli USA per 8-4, ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA06.42 La coppiana è formata da Amos Mosaner, che fa parte anche del quartetto maschile (atteso sul ghiaccio la prossima settimana) e da Stefania Constantini, che si sta dimostrando decisamente solida e che è cresciuta molto dal punto di vista tecnico nell’ultimo anno. 06.40 Laha perso ieri per 7-6 all’extra-end contro la Cina e stanotte non ha giocato. Si trattapartita dei Giochi per la coppia rossocrociata. 06.38 Amos Mosaner e Stefania Constantini, al debutto assoluto ai Giochi, sono una mina vagante. Alle ore 07.05 incroceranno la coppia elvetica formata da Jenny Perret e Martin Rios. 06.36 Nella notte l’ha esordito con una brillantesugli USA per 8-4, ...

Advertising

fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - fanpage : Il centrodestra ha deciso: domani Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e le altre componenti voteranno Maria Elisa… - zazoomblog : LIVE – Italia-Svizzera Olimpiadi invernali Pechino 2022 curling doppio misto - #Italia-Svizzera #Olimpiadi… - nicftlouis : Louis nemmeno si immagina quanto sarà rumoroso e caloroso il pubblico in Europa — io aspetto l'italia con ansia per… -