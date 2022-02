LIVE Italia-Svizzera curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: 8-7, magica vittoria all’extra-end! Secondo successo per gli azzurri (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito durante questa intensa partita, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata su OA Sport. Appuntamento a domani per le due partite dell’Italia nel torneo di curling doppio misto. 09.03 L’Italia tornerà sul ghiaccio domani (venerdì 4 febbraio) per altre due partite: alle ore 01.35 contro la Norvegia (argento iridato) e alle ore 06.35 contro la Repubblica Ceca. 09.02 Seconda vittoria per l’Italia dopo quella ottenuta nella notte contro gli USA per 8-4! azzurri in testa alla classifica generale con 2 vittorie in altrettante partite giocate, come Cina e Gran Bretagna (sono i Campioni del Mondo). Nell’altra partita della sessione: Norvegia-USA 11-6. 09.01 ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito durante questa intensa partita, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata su OA Sport. Appuntamento a domani per le due partite dell’nel torneo didoppio. 09.03 L’tornerà sul ghiaccio domani (venerdì 4 febbraio) per altre due partite: alle ore 01.35 contro la Norvegia (argento iridato) e alle ore 06.35 contro la Repubblica Ceca. 09.02 Secondaper l’dopo quella ottenuta nella notte contro gli USA per 8-4!in testa alla classifica generale con 2 vittorie in altrettante partite giocate, come Cina e Gran Bretagna (sono i Campioni del Mondo). Nell’altra partita della sessione: Norvegia-USA 11-6. 09.01 ...

Advertising

fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - fanpage : Il centrodestra ha deciso: domani Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e le altre componenti voteranno Maria Elisa… - GionaMaffei : RT @sportface2016: ??#Live #Curling - Round Robin doppio misto L'Italia ???? conquista la seconda vittoria consecutiva RISULTATI FINALI ????-… - infoitsport : LIVE Italia-Svizzera curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: 7-7, si va all'extra-end -