LIVE Italia-Svizzera curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: 5-3, gli azzurri strappano la mano! (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.19 NOOOOOOOO! Rios boccia. Tre stone svizzere a punto. Constantini deve inventarsi una magia per toglierne qualcuno, poi ci sarà la chiusura di Perret. 08.18 Mosaner toglie di mezzo una stone gialla, ma il rimpallo non è favorevole e gli scappa via anche la sua. Ora il punto Italiano è facilmente eliminabile da Rios… 08.17 Sìììì! Rios ci fa il regalo! Stone lunga! Mosaner può fare saltare il banco con il suo ultimo tiro, poi ci sarà quello di Constantini. Situazione da sfruttare… 08.16 Bravo Mosaner, toglie di mezzo due stone rivali. Ora la risposta di Rios, siamo in un momento cruciale della partita. 08.15 Rios crea l’ammucchiata gialla sulla destra della casa. Però attenzione perché ora Mosaner può tentare la super bocciata. 08.14 Errorino azzurro. Si cerca di togliere di mezzo le due ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.19 NOOOOOOOO! Rios boccia. Tre stone svizzere a punto. Constantini deve inventarsi una magia per toglierne qualcuno, poi ci sarà la chiusura di Perret. 08.18 Mosaner toglie di mezzo una stone gialla, ma il rimpallo non è favorevole e gli scappa via anche la sua. Ora il puntono è facilmente eliminabile da Rios… 08.17 Sìììì! Rios ci fa il regalo! Stone lunga! Mosaner può fare saltare il banco con il suo ultimo tiro, poi ci sarà quello di Constantini. Situazione da sfruttare… 08.16 Bravo Mosaner, toglie di mezzo due stone rivali. Ora la risposta di Rios, siamo in un momento cruciale della partita. 08.15 Rios crea l’ammucchiata gialla sulla destra della casa. Però attenzione perché ora Mosaner può tentare la super bocciata. 08.14 Errorino azzurro. Si cerca di togliere di mezzo le due ...

