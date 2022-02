LIVE Italia-Svizzera curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: 3-3 dopo il terzo end (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.41 Bel tiro di Constantini, stone perfettamente al centro della casa. Rios supera la guardia, ma poi gira al largo della pietra piazzata da Stefania. 07.39 Italia-Svizzera 3-3 dopo il terzo end. Tra poco il quarto end, Italia di mano. 07.38 Perret si è inventata qualcosa di assurdo. Precisione inaudita, piazza la seconda stone davanti alla nostra per pochi millimetri. La Svizzera marca due punti… 07.37 Mosaner piazza una guardia. Di fatto concedono un punto alla Svizzera, evitando però un parziale più pesante. Salvo miracoli di Perret. 07.36 Giocata difensiva anche per Rios, ma è una stone troppo corta… Ultimo tiro per Constantini, c’è un’ammucchiata in casa: serve un’altra giocata ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.41 Bel tiro di Constantini, stone perfettamente al centro della casa. Rios supera la guardia, ma poi gira al largo della pietra piazzata da Stefania. 07.393-3ilend. Tra poco il quarto end,di mano. 07.38 Perret si è inventata qualcosa di assurdo. Precisione inaudita, piazza la seconda stone davanti alla nostra per pochi millimetri. Lamarca due punti… 07.37 Mosaner piazza una guardia. Di fatto concedono un punto alla, evitando però un parziale più pesante. Salvo miracoli di Perret. 07.36 Giocata difensiva anche per Rios, ma è una stone troppo corta… Ultimo tiro per Constantini, c’è un’ammucchiata in casa: serve un’altra giocata ...

