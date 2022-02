LIVE Italia-Svizzera curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: 3-1. Constantini show, gli azzurri allungano (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.31 Giocata conservativa per Rios, che entra in casa. Mosaner si accoda. Ammucchiata di stone nel cerchio rosso. 07.30 Un po’ larghina la seconda stone Italiana, ma non è un errore. Rios ora deve rispondere. 07.29 Inerzia della partita in favore dell’Italia, i vice campioni olimpici sono un po’ in affanno. Marcatura tra Mosaner e Rios nel cuore della casa dopo il primo scambio di stone. 07.28 curling – Italia-Svizzera 3-1 dopo il secondo end. Tra poco il terzo end, Svizzera di mano. 07.26 MAGISTRALEEEEEEEEEEEEE! COSA HA FATTOOOOOOOOO! STEFANIA Constantini DA BRIVIDIIIIIIIIIII! Lancia la bocciata secca, la pesca, tira via le stone avversarie: TRE PUNTIIIIIIIIIIIIIIIII! Giocata ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.31 Giocata conservativa per Rios, che entra in casa. Mosaner si accoda. Ammucchiata di stone nel cerchio rosso. 07.30 Un po’ larghina la seconda stonena, ma non è un errore. Rios ora deve rispondere. 07.29 Inerzia della partita in favore dell’, i vice campioni olimpici sono un po’ in affanno. Marcatura tra Mosaner e Rios nel cuore della casa dopo il primo scambio di stone. 07.283-1 dopo il secondo end. Tra poco il terzo end,di mano. 07.26 MAGISTRALEEEEEEEEEEEEE! COSA HA FATTOOOOOOOOO! STEFANIADA BRIVIDIIIIIIIIIII! Lancia la bocciata secca, la pesca, tira via le stone avversarie: TRE PUNTIIIIIIIIIIIIIIIII! Giocata ...

