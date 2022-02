LIVE Italia-Svizzera curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: 0-1. Azzurri incollati alla partita (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.19 Perret si inserisce in casa e sposta un po’ gli equilibri, ma al momento abbiamo sempre due stone a punto. Tocca a Mosaner, vediamo se cercherà la giocata per togliere le due pietre gialle e migliorare la situazione in casa. 07.18 Ancoraaaaaaaa! Constantini magica al tiro, Mosaner la supporta con un braccio stratosferico! Piazzata eccellente, due stone Italiane a punto: aggirato benissimo il muro svizzero. 07.17 Eccellente tiro di Constantini! La va a piazzare nel centro della casa, aggirando ottimamente la stone di Perret in apertura! 07.15 Nel secondo end sarà l’Italia ad avere il vantaggio dell’ultimo tiro. 07.14 Ci va di lusso. Perret sbaglia il tiro. La Svizzera segna un punto nel primo end. Italia-Svizzera 0-1. Tra ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.19 Perret si inserisce in casa e sposta un po’ gli equilibri, ma al momento abbiamo sempre due stone a punto. Tocca a Mosaner, vediamo se cercherà la giocata per togliere le due pietre gialle e migliorare la situazione in casa. 07.18 Ancoraaaaaaaa! Constantini magica al tiro, Mosaner la supporta con un braccio stratosferico! Piazzata eccellente, due stonene a punto: aggirato benissimo il muro svizzero. 07.17 Eccellente tiro di Constantini! La va a piazzare nel centro della casa, aggirando ottimamente la stone di Perret in apertura! 07.15 Nel secondo end sarà l’ad avere il vantaggio dell’ultimo tiro. 07.14 Ci va di lusso. Perret sbaglia il tiro. Lasegna un punto nel primo end.0-1. Tra ...

Advertising

fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - fanpage : Il centrodestra ha deciso: domani Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e le altre componenti voteranno Maria Elisa… - fooIfornourry : RT @nicftlouis: Louis nemmeno si immagina quanto sarà rumoroso e caloroso il pubblico in Europa — io aspetto l'italia con ansia perché per… - PadreCesare : @cesololinter_19 ma che male c'è se un bambino vede questi gesti mimati (manco stessimo parlando avesse uscito la f… -