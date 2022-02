LIVE – Italia-Svizzera 5-3, Olimpiadi invernali Pechino 2022 curling doppio misto (Di giovedì 3 febbraio 2022) La diretta testuale di Italia-Svizzera, seconda sessione del torneo del doppio misto di curling alle Olimpiadi Pechino 2022. Dopo la sfida contro gli Stati Uniti che ha dato il via al torneo, gli azzurri torneranno in campo a partire dalle ore 7.05 Italiane per il secondo appuntamento in programma. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE Italia-Svizzera RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’Italia IL REGOLAMENTO Italia-Svizzera 5-3 08.10 – Ancora un punto per l’Italia! 5-3 alla fine del quinto end 08.05 – Svizzera costretta ad inseguire gli azzurri 08.00 – Mosaner perfetto e ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) La diretta testuale di, seconda sessione del torneo deldialle. Dopo la sfida contro gli Stati Uniti che ha dato il via al torneo, gli azzurri torneranno in campo a partire dalle ore 7.05ne per il secondo appuntamento in programma. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRERISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO5-3 08.10 – Ancora un punto per l’! 5-3 alla fine del quinto end 08.05 –costretta ad inseguire gli azzurri 08.00 – Mosaner perfetto e ...

