LIVE Camerun-Egitto, Coppa d'Africa 2022 in DIRETTA: semifinale da urlo tra Leoni Indomabili e Faraoni

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE di Camerun-Egitto, semifinale della Coppa d'Africa 2022. Le due squadre Una delle due sfiderà il Senegal. Per quello che si è visto in campo, il Camerun parte leggermente favorito, dati i quattro successi e un pareggio. Vittorie facili contro Burkina Faso ed Etiopia ai gironi, contro Comore e Gambia nella fase finale. Aboubakar e Toko Ekambi si sono resi veri protagonisti durante il torneo, comandando la classifica marcatori rispettivamente con 6 e 5 gol. L'Egitto ha dovuto faticare di più, seppur avendo conquistato sempre quattro vittorie, come i Leoni ...

