LIVE Camerun-Egitto 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Faraoni più presenti ma è sempre parità (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Fallo in attacco di Mohamed, punizione Camerun. Ma l’Egitto è nettamente più presente rispetto al primo tempo. 63? Cambio Egitto: fuori Marmoush, dentro Sobhi. 61? Serie di falli: ammoniti Elneny nell’Egitto e Gouet nel Camerun. 59? Ngamaleu al cross, dal centro non c’è nessun tiro verso Gabaski. 56? SALAH! Che errore di Hongla con il retropassaggio, Salah prova a scavalcare Onana ma il pallone gli scappa. 54? Gabaski esce e smanaccia il calcio d’angolo di Ngamaleu. 52? ANGUISSA! Azione veloce del Camerun, con il centrocampista del Napoli che riceve quasi vicino al limite dell’area ma spara alto. 51? Kamal fermato durante un’azione personale, ma l’Egitto è in pressing. 48? MOHAMED! ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? Fallo in attacco di Mohamed, punizione. Ma l’è nettamente più presente rispetto al primo tempo. 63? Cambio: fuori Marmoush, dentro Sobhi. 61? Serie di falli: ammoniti Elneny nell’e Gouet nel. 59? Ngamaleu al cross, dal centro non c’è nessun tiro verso Gabaski. 56? SALAH! Che errore di Hongla con il retropassaggio, Salah prova a scavalcare Onana ma il pallone gli scappa. 54? Gabaski esce e smanaccia il calcio d’angolo di Ngamaleu. 52? ANGUISSA! Azione veloce del, con il centrocampista del Napoli che riceve quasi vicino al limite dell’area ma spara alto. 51? Kamal fermato durante un’azione personale, ma l’è in pressing. 48? MOHAMED! ...

