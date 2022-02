Advertising

Gazzetta_it : Juve, la lista Uefa: fuori Kaio Jorge, dentro Pellegrini e i nuovi. Ecco perché c’è ancora Chiesa #champions - OfficialASRoma : ?? La lista per la seconda fase di #UECL ?? - LoveSud2 : RT @napolipiucom: Lista Uefa: il Napoli esclude Tuanzebe, dentro Ghoulam. La decisione di Spalletti #CalcioNapoli #napoli #notiziecalciona… - TuttoASRoma : Pellegrini in panchina con il Genoa. Lista Uefa, c’è anche Spinazzola - siamo_la_Roma : ?? Lorenzo #Pellegrini anche ieri ha svolto lavoro individuale ?? Il capitano migliora ma con il #Genoa partirà fuor… -

Ultime Notizie dalla rete : Lista Uefa

Dalla nuova, a sorpresa, resta fuori il centrale Tuanzebe: ecco le motivazioni della scelta di Spalletti.Nellaper gli ottavi di finale di Conference, la Roma ha inserito i nuovi arrivati Maitland"Niles e Oliveira, il giovane Felix e anche Spinazzola. Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte ...Il Corriere dello Sport scrive che la presenza di Adam Ounas nella lista Uefa del Napoli, fa ben sperare in merito alle sue condizioni. L'attaccante azzurro è fermo a causa di un'anomalia cardiaca ...Tuanzebe fuori dalla lista Uefa, c'è Ghoulam e non solo: la presenza di Adam Ounas in lista, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, fa ben sperare in merito alle sue condizioni: Adam è ...