L’Inter vuole il pieno recupero di Correa: ritorno in campo a fine mese (Di giovedì 3 febbraio 2022) Prosegue il recupero di Joaquim Correa C’è massima cautela in casa Inter dopo l’infortunio che Joaquim Correa ha accusato in Coppa Italia lo scorso 19 gennaio. Il club nerazzurro non vuole forzare i tempi di recupero dell’argentino che dovrebbe tornare in campo tra fine febbraio e inizio marzo. “L’argentino prosegue il suo programma di recupero ma, per rivederlo in campo, bisognerà attendere ancora una ventina di giorni. Grazie all’abbondanza che regna in attacco, non saranno presi rischi anche perché nella sua prima, sfortunatissima, stagione in nerazzurro, il «Tucu» ha già dovuto saltare troppe partite per infortunio”. (fonte: Tuttosport) L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Prosegue ildi JoaquimC’è massima cautela in casa Inter dopo l’infortunio che Joaquimha accusato in Coppa Italia lo scorso 19 gennaio. Il club nerazzurro nonforzare i tempi didell’argentino che dovrebbe tornare intrafebbraio e inizio marzo. “L’argentino prosegue il suo programma dima, per rivederlo in, bisognerà attendere ancora una ventina di giorni. Grazie all’abbondanza che regna in attacco, non saranno presi rischi anche perché nella sua prima, sfortunatissima, stagione in nerazzurro, il «Tucu» ha già dovuto saltare troppe partite per infortunio”. (fonte: Tuttosport) L'articolo proviene da intermagazine.

