Libri, ‘La Cappa’: Marcello Veneziani racconta passaggio da società ‘aperta’ a società ‘coperta’ (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una strana sensazione di disagio ci accompagna. Una sensazione che ci impedisce di vedere la chiave, il senso del presente del quale avvertiamo solo lo scorrere e il naufragare. Ci opprime come se fossimo sotto una cappa, quella cappa amplificata dalla pandemia che si traduce in restrizioni sociali, civili, ideologiche e culturali. “Gli obblighi e i divieti sanitari diventano inibizioni e controlli, trasferendosi ad altri ambiti, fino a farsi regime”. Lo scrive Marcello Veneziani in ‘La Cappa. Una critica del presente’, uscito per i tipi di Marsilio (pp. 304 in brossura, 18 euro), che dà una lettura critica dell’attuale società passata da ‘aperta’ a ‘coperta’, che ci ingabbia in un sistema che controlla e opprime. “Una Cappa ci opprime, la sua densità ci impedisce di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una strana sensazione di disagio ci accompagna. Una sensazione che ci impedisce di vedere la chiave, il senso del presente del quale avvertiamo solo lo scorrere e il naufragare. Ci opprime come se fossimo sotto una cappa, quella cappa amplificata dalla pandemia che si traduce in restrizioni sociali, civili, ideologiche e culturali. “Gli obblighi e i divieti sanitari diventano inibizioni e controlli, trasferendosi ad altri ambiti, fino a farsi regime”. Lo scrivein ‘La Cappa. Una critica del presente’, uscito per i tipi di Marsilio (pp. 304 in brossura, 18 euro), che dà una lettura critica dell’attualepassata da, che ci ingabbia in un sistema che controlla e opprime. “Una Cappa ci opprime, la sua densità ci impedisce di ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Ricordare significa coltivare ogni giorno la necessaria fermezza affinché orrori e crimini come l’Olocausto non app… - lapoelkann_ : Un uomo saggio e onorevole. Uno statista che rimarrà nei libri di storia per la dedizione e l’amore verso il Paese… - ilriformista : Nei lager nazisti persero la vita 500mila Rom e Sinti: 'Del nostro genocidio non si parla, non c’è nei libri di scu… - CorriereGranata : #Seck: “Mi piace molto leggere, credo che la lettura mi abbia aiutato molto. Tutto è iniziato quando giocavo in Ser… - tenersipermano : Niente io ora prendo un ebook in prestito in biblioteca e decido così di ignorare la ventina di libri che ho da leggere a casa -

Ultime Notizie dalla rete : Libri ‘La Dino Buzzati, il cronista magico: in un libro i suoi articoli per il Corriere Corriere della Sera