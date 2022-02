Liberi di non scegliere: pazienti lasciati senza medico di base, l’assurda situazione in Valle Vitulanese (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUn intero pezzo di territorio in cerca di un dottore. situazione paradossale in Valle Vitulanese, in particolare a Cautano dove nel bel mezzo della pandemia centinaia di cittadini, all’improvviso e a loro insaputa, si sono ritrovati senza medico di famiglia. L’Asl di Benevento non ha pensato di avvisare gli assistiti, lasciandoli da un giorno all’altro senza alcun riferimento, né d’altra parte ha pensato di informare i medici di base. Alcuni pazienti lo hanno scoperto solo perché avevano bisogno di un’impegnativa o di una visita. Il caso ha suscitato caos e preoccupazione tra la popolazione, in particolare coloro, che trovandosi senza alcuna assistenza sanitaria avevano necessità urgente di medicinali venduti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUn intero pezzo di territorio in cerca di un dottore.paradossale in, in particolare a Cautano dove nel bel mezzo della pandemia centinaia di cittadini, all’improvviso e a loro insaputa, si sono ritrovatidi famiglia. L’Asl di Benevento non ha pensato di avvisare gli assistiti, lasciandoli da un giorno all’altroalcun riferimento, né d’altra parte ha pensato di informare i medici di. Alcunilo hanno scoperto solo perché avevano bisogno di un’impegnativa o di una visita. Il caso ha suscitato caos e preoccupazione tra la popolazione, in particolare coloro, che trovandosialcuna assistenza sanitaria avevano necessità urgente di medicinali venduti ...

