“L’ho preso troppo seriamente…”: la sorella dell’iconica modella fa scandalo su TikTok. Sapete chi è? (Di giovedì 3 febbraio 2022) La sorella minore di Kate Moss, Lottie, è finita in un centro di riabilitazione per abuso di droghe. Lottie Moss ha deciso di seguire le orme della sorella maggiore, una supermodella famosissima a livello internazionale. Anche Lottie, 24 anni, fa dunque la modella di professione. In un suo recente video caricato su TikTok la ragazza ha detto ai suoi fan di essere attualmente in cura. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, ha però spiegato di non trovarsi al momento nel centro di riabilitazione solitamente usato dalle celebrità ‘The Priory’, una struttura specializzata con diversi centri diramati in tutto il territorio britannico. Nel video la 24enne si è ripresa nella sua stanza e ha aggiunto la scritta: “Quando tutti rendono glamour il druuugarsi ma tu sei letteralmente in ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Laminore di Kate Moss, Lottie, è finita in un centro di riabilitazione per abuso di droghe. Lottie Moss ha deciso di seguire le orme dellamaggiore, una superfamosissima a livello internazionale. Anche Lottie, 24 anni, fa dunque ladi professione. In un suo recente video caricato sula ragazza ha detto ai suoi fan di essere attualmente in cura. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, ha però spiegato di non trovarsi al momento nel centro di riabilitazione solitamente usato dalle celebrità ‘The Priory’, una struttura specializzata con diversi centri diramati in tutto il territorio britannico. Nel video la 24enne si è ripresa nella sua stanza e ha aggiunto la scritta: “Quando tutti rendono glamour il druuugarsi ma tu sei letteralmente in ...

Advertising

bottari_alex : @CGzibordi Salirà spread? Come sta, ha funzionato la cura? L'ho inviata ad amici che lo hanno preso dopo la terza dose - jiminstannn : una tipa, mentre tornavo a casa, distribuiva dei volantini. Io distrattamente (stavo ascoltando il post di jk) l'ho… - coke87_ : @zonafranc_ Ho preso un subcubo di 6 elementi, asserendo che in qualche strano modo 2^m = 6 con m numero naturale.… - senzafollowers : @guidomarchello @SimoneBonzanini I senso non l'ho colto perché ne aveva assai poco,di questo puoi darmi torto o men… - jhonquipresente : “Non c’è discriminazione, guarda ad inizio anni 90 gli sketch che cosa dicevano”. Vabbè so passati solo 30 anni che… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ho preso Gianmaria Antinolfi ha abbandonato la casa del GF Vip: “Ho preso impegni molto importanti” Fanpage.it