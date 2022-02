'L'hanno chiamata lì perché è nera': Lorena Cesarini racconta gli episodi di razzismo a Sanremo 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Vi leggo alcune frasi dai social: "non se lo merita, l'hanno chiamata lì perché è nera', "è arrivata l'extracomunitaria", "forse l'hanno chiamata per lavare le scale e annaffiare dei fiori' . Leggi su donnaglamour (Di giovedì 3 febbraio 2022) Vi leggo alcune frasi dai social: "non se lo merita, l'lì', "è arrivata l'extracomunitaria", "forse l'per lavare le scale e annaffiare dei fiori' .

Advertising

Open_gol : L'attrice ha letto gli insulti ricevuti dopo l'annuncio della sua partecipazione «Forse l’hanno chiamata per lavar… - ZPeppem : RT @LucillaMasini: Sanremo. Lorena Cesarini sul palco con un libro: “Il colore della mia pelle è un problema: sui social scrivono che mi ha… - Gi_dk : RT @Tractors_Lover: @barbarab1974 La mia barista questa mattina: - mi hanno già chiamata per la terza dopo solo 4 mesi.. col cazzo che la f… - cati82941489 : RT @Tractors_Lover: @barbarab1974 La mia barista questa mattina: - mi hanno già chiamata per la terza dopo solo 4 mesi.. col cazzo che la f… - MagisterZatta : @IlCinico14 @GiovanniToti La chiamano perché è nera in modo che tu non possa dire che l’hanno chiamata perché è nera. Scaccomatto, basatino! -