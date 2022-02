L'ex missionario mormone che sfida il Chelsea: Mondiale per club, che lavoro fa questo "calciatore" oggi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Mondiale per club che inizia oggi ad Abu Dhabi proporrà sfide affascinanti come quella, presumibile, tra il Chelsea campione d'Europa e il Palmeiras dominatore della Copa Libertadores, che si contenderanno il trofeo intercontinentale (12 febbraio la finale). La nuova formula di quella che fu una gara secca tra la più forte squadra del Vecchio Continente e quella del Sudamerica mette però in gioco dei veri e propri sparring partner, che magari col grande calcio hanno poco a che vedere, ma che portano in dote storie di vita davvero curiose. Come quella di tale Rooarii Tinirauarii, uno dei "calciatori", tra molte virgolette, della squadra tahitiana AS Pirae, composta interamente da dilettanti. I polinesiani, che già non vengono da un continente con memorabile tradizione calcistica, si ritrovano a competere con i ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ilperche iniziaad Abu Dhabi proporrà sfide affascinanti come quella, presumibile, tra ilcampione d'Europa e il Palmeiras dominatore della Copa Libertadores, che si contenderanno il trofeo intercontinentale (12 febbraio la finale). La nuova formula di quella che fu una gara secca tra la più forte squadra del Vecchio Continente e quella del Sudamerica mette però in gioco dei veri e propri sparring partner, che magari col grande calcio hanno poco a che vedere, ma che portano in dote storie di vita davvero curiose. Come quella di tale Rooarii Tinirauarii, uno dei "calciatori", tra molte virgolette, della squadra tahitiana AS Pirae, composta interamente da dilettanti. I polinesiani, che già non vengono da un continente con memorabile tradizione calcistica, si ritrovano a competere con i ...

