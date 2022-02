Lettere da Mosca Lavrov chiede all’Osce e all’Italia risposte sull’Ucraina 

Leggi su formiche

(Di giovedì 3 febbraio 2022) È arrivata anche al ministero degli Esteri italiano guidato da Luigi Di Maio la lettera inviata nei giorni scorsi dal governo russo cheuna “risposta rapida” sugli impegni per l’indivisibilità della sicurezza. È il principio, che la diplomazia diritiene sancito din almeno due occasione (1999 e 2010), secondo il quale nessun Paese può rafforzarsi a danno di altri. “Vogliamo ricevere una risposta chiara su come i nostri partner intendono il loro obbligo”, ha scritto il ministro degli Esteri russo Sergeyall’omologo irlandese Simon Coveney in una lettera visionata dall’emittente pubblica irlandese RTÉ. “Se rinunciate a questo obbligo, vi chiediamo di dichiararlo pubblicamente”. “Siamo in attesa di una vostra pronta risposta”, recita la lettera diall’omologo irlandese. ...