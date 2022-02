Letta | Discorso Mattarella ridà dignità alla politica e lancia sfida a partiti

Advertising

lambertorighi1 : @bravimabasta oggi pomeriggio apro la TV e vedo questo presidente che si appresta a fare il SOLITO discorso - Ogni… - statodelsud : Mattarella bis: da Letta a Salvini, le reazioni politiche al discorso del presidente - Pino__Merola : Mattarella bis: da Letta a Salvini, le reazioni politiche al discorso del presidente - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Mattarella bis: da Letta a Salvini, le reazioni politiche al discorso del presidente - SkyTG24 : Mattarella bis: da Letta a Salvini, le reazioni politiche al discorso del presidente -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Discorso

Per Enricola 'frase più forte' è sulle disuguaglianze, per Conte le parole su giovani e ambiente sono una 'bussola per una società più giusta'. "Ildella #dignità. #Mattarella", ...Lo prendo come undi speranza e di sguardo lungo", così Enricodopo ila seguito del giuramento del Presidente Mattarella.Per Enrico Letta la 'frase più forte' è sulle disuguaglianze, per Conte le parole su giovani e ambiente sono una 'bussola per una società più giusta'. "Il discorso della #dignità. #Mattarella", scrive ...Lo prendo come un discorso di speranza e di sguardo lungo", così Enrico Letta dopo il discorso a seguito del giuramento del Presidente Mattarella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...