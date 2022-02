L’Eredità ha una nuova conduttrice: al fianco di Flavio Insinna ora c’è Roberta Morise (Di giovedì 3 febbraio 2022) I telespettatori del quiz che precede la ricca serata di Rai1 si sono certamente resi conto del gradito ritorno di Roberta Morise, la conduttrice calabrese che aveva debuttato proprio nel game show. A distanza di dieci anni la showgirl è infatti tornata nello studio de L’Eredità per affiancare Flavio Insinna nel corso delle nuove puntate dello show. Una presenza la sua che avrà fatto sicuramente piacere a tutti gli affezionati fan che ricorderanno bene quando debuttò in televisione come Professoressa, con il programma condotto all’epoca da Carlo Conti nel quale aveva il compito di tenere tutti con il fiato sospeso quando c’era il rischio della temibile scossa. Il ritorno di Roberta Morise a L’Eredità I tanti telespettatori ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 febbraio 2022) I telespettatori del quiz che precede la ricca serata di Rai1 si sono certamente resi conto del gradito ritorno di, lacalabrese che aveva debuttato proprio nel game show. A distanza di dieci anni la showgirl è infatti tornata nello studio deper affiancarenel corso delle nuove puntate dello show. Una presenza la sua che avrà fatto sicuramente piacere a tutti gli affezionati fan che ricorderanno bene quando debuttò in televisione come Professoressa, con il programma condotto all’epoca da Carlo Conti nel quale aveva il compito di tenere tutti con il fiato sospeso quando c’era il rischio della temibile scossa. Il ritorno diI tanti telespettatori ...

Advertising

ninofrassicaoff : Solo per chi ha una televisione: stasera alle 21.30 su Rai 1 sarò ospite in una puntata speciale de 'L'Eredità' da… - EcciseM : @giuli_valle @paoloroversi Giuly, con me lo fanno tutti. Però chi ce l' ha il tempo di defolloware. Tra Il paradiso… - fredperezlamy : @GiovanniFanfoni @eschatonit Qualsiasi affermazione dei doveri 'prima' dei diritti, dei diritti condizionati al ris… - danisetta : RT @LuciaLibri: Una storia familiare – tra conversioni, morti, amori, eredità – nel romanzo di Damon Galgut, Booker Prize 2021, “La promess… - EdizioniEO : RT @LuciaLibri: Una storia familiare – tra conversioni, morti, amori, eredità – nel romanzo di Damon Galgut, Booker Prize 2021, “La promess… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità una Forlì, dal Lussemburgo lascia in eredità un patrimonio all'ospedale Corriere Romagna