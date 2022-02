Legge elettorale, Renzi: “Non è la priorità del Paese” (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Legge elettorale “non è la vera priorità del Paese, la priorità è quella economica e cambiare il sistema istituzionale, perchè la nostra sarà anche la più bella Costituzione del mondo ma non è aggiornata. Chi ha seguito in questi giorni l’elezione del presidente della Repubblica ha capito che il cambio istituzionale è fondamentale”. Sono le parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a Start, su SkyTg24. “Non penso che la vera questione del Paese sia la Legge elettorale. La priorità è cambiare il sistema costituzionale. Ci ho sbattuto la faccia una volta. In questo anno è impossibile, ma penso tornerà fuori. Con il ‘Rosatellum’ si apre una prateria al centro, se invece vogliamo andare al ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – La“non è la veradel, laè quella economica e cambiare il sistema istituzionale, perchè la nostra sarà anche la più bella Costituzione del mondo ma non è aggiornata. Chi ha seguito in questi giorni l’elezione del presidente della Repubblica ha capito che il cambio istituzionale è fondamentale”. Sono le parole di Matteo, leader di Italia Viva, a Start, su SkyTg24. “Non penso che la vera questione delsia la. Laè cambiare il sistema costituzionale. Ci ho sbattuto la faccia una volta. In questo anno è impossibile, ma penso tornerà fuori. Con il ‘Rosatellum’ si apre una prateria al centro, se invece vogliamo andare al ...

