Lecce, promessa in sposa a 12 anni e costretta a portare il velo: sospesa la potestà della mamma (Di giovedì 3 febbraio 2022) Choc a Lecce. A soli 12 anni viene promessa in sposa a un ragazzo del Pakistan di 22 anni, fratello del nuovo compagno della madre, un’italiana originaria del Salento che, dopo essersi convertita all’Islam, si è sposata ed è tornata a vivere col marito in Germania. Lì la piccola, che abitava con la coppia e con i fratelli, è stata costretta ad indossare il velo, a portare un braccialetto con il Corano, e a lasciare che tutti i suoi spostamenti venissero tracciati. I giudici Leccesi, fermato in tempo il matrimonio, hanno sospeso la potestà genitoriale della mamma della ragazzina e l’hanno affidata ai nonni paterni che vivono in ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Choc a. A soli 12vieneina un ragazzo del Pakistan di 22, fratello del nuovo compagnomadre, un’italiana originaria del Salento che, dopo essersi convertita all’Islam, si èta ed è tornata a vivere col marito in Germania. Lì la piccola, che abitava con la coppia e con i fratelli, è stataad indossare il, aun braccialetto con il Corano, e a lasciare che tutti i suoi spostamenti venissero tracciati. I giudicisi, fermato in tempo il matrimonio, hanno sospeso lagenitorialeragazzina e l’hanno affidata ai nonni paterni che vivono in ...

