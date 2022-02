Lecce | 12enne italiana promessa sposa a un 22enne pakistano in Germania

Advertising

MediasetTgcom24 : Lecce, 12enne promessa sposa: tolta la potestà alla madre, bimba affidata ai nonni - fattoquotidiano : Lecce, 12enne promessa in sposa dalla madre a un uomo di 22 anni: salvata dal padre. Sospesa la potestà genitoriale… - statodelsud : Lecce, 12enne promessa sposa: tolta la potestà alla madre. Bambina affidata ai nonni - Pino__Merola : Lecce, 12enne promessa sposa: tolta la potestà alla madre. Bambina affidata ai nonni - papa16_mp : RT @MediasetTgcom24: Lecce, 12enne promessa sposa: tolta la potestà alla madre, bimba affidata ai nonni -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce 12enne

Messina

L'intervento del papà L'incubo è finito quando il papà della, anch'egli salentino, si è rivolto al Tribunale dei Minori di. Una volta accertate le intenzioni della ex moglie di dare in ...La ragazzina è tornata in Italia Il Tribunale dei Minori diha sospeso la potestà genitoriale alla madre della. A seguire il caso è stata la pm Stefania Mininni. Nonostante la ...L'incubo è finito quando il papà della 12enne, anch'egli salentino, si è rivolto al Tribunale dei Minori di Lecce. Una volta accertate le intenzioni della ex moglie di dare in sposa la figlia a un ...L'intervento del papà L'incubo è finito quando il papà della 12enne, anch'egli salentino, si è rivolto al Tribunale dei Minori di Lecce. Una volta accertate le intenzioni della ex moglie di dare in ...