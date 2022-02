Le pagelle di Niccolò Agliardi sui brani di Sanremo 2022 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sanremo 2022 - Irama (instagram Sanremorai) È esercizio machiavellico analizzare e giudicare una canzone senza poterla ascoltare con calma, senza gli amici che ti versano da bere, e scriverne prima che gli altri abbiano già detto le cose che vorresti dire tu. Ma c’è di peggio: un autore di canzoni che avrebbe spesso voluto partecipare al Festivàl e non ci è riuscito a cui però viene concesso uno spazio per rosicare in libertà. Delle due sfortune non possiamo, al momento, evitarvene nemmeno una. In disordine sparso: Blanco e Mahmood – Ammalianti e abbaglianti, 8 e 1/2 “La sensualità delle vite disperate” scriveva Paolo Conte, senza aver mai sentito Blanco. I suoi pochi anni e il suo (presunto) dolore lo rendono strepitoso, quando canta nel suo singhiozzo melodico e dolcissimo. Mahamood tiene la barra, tiene il farsetto, conduce ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 3 febbraio 2022)- Irama (instagramrai) È esercizio machiavellico analizzare e giudicare una canzone senza poterla ascoltare con calma, senza gli amici che ti versano da bere, e scriverne prima che gli altri abbiano già detto le cose che vorresti dire tu. Ma c’è di peggio: un autore di canzoni che avrebbe spesso voluto partecipare al Festivàl e non ci è riuscito a cui però viene concesso uno spazio per rosicare in libertà. Delle due sfortune non possiamo, al momento, evitarvene nemmeno una. In disordine sparso: Blanco e Mahmood – Ammalianti e abbaglianti, 8 e 1/2 “La sensualità delle vite disperate” scriveva Paolo Conte, senza aver mai sentito Blanco. I suoi pochi anni e il suo (presunto) dolore lo rendono strepitoso, quando canta nel suo singhiozzo melodico e dolcissimo. Mahamood tiene la barra, tiene il farsetto, conduce ...

