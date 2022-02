Le pagelle della terza serata di Sanremo 2022: il voto ai look dei cantanti e non solo. Amadeus è da 8 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le pagelle della terza serata di Sanremo 2022: il voto ai look dei cantanti e non solo . Sono la cosa più attesa di ogni Festival che si rispetti. E anche non si sottrae. Quindi tra una canzone e un ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ledi: ilaideie non. Sono la cosa più attesa di ogni Festival che si rispetti. E anche non si sottrae. Quindi tra una canzone e un ...

Advertising

queenmarii1993 : Le pagelle della terza serata #Sanremo2022 #sanremo22 #FabrizioMoro #SeiTu - queenmarii1993 : Le pagelle della terza serata #Sanremo2022 #sanremo22 #Highsnob #Hu #AbbiCuraDiTe - frabellii : RT @schlagstern: AMIC* CI SARÀ UNO SPAZIO APPENA FINISCE LA PUNTATA PER IL SANREMO LATE NIGHT SHOW. per indignarci (sicuramente) della cla… - queenmarii1993 : Le pagelle della terza serata #Sanremo2022 #sanremo22 #GiusyFerreri #Miele - marcodelrey___ : RT @schlagstern: AMIC* CI SARÀ UNO SPAZIO APPENA FINISCE LA PUNTATA PER IL SANREMO LATE NIGHT SHOW. per indignarci (sicuramente) della cla… -