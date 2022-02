Le nuove regole della scuola, che ora sono definitive (Di giovedì 3 febbraio 2022) sono le principali misure contenute nel nuovo decreto approvato ieri sera che entrerà in vigore appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale , presumibilmente entro lunedì. Servono, come ha detto il ... Leggi su corriere (Di giovedì 3 febbraio 2022)le principali misure contenute nel nuovo decreto approvato ieri sera che entrerà in vigore appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale , presumibilmente entro lunedì. Servono, come ha detto il ...

Advertising

berlusconi : Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le masche… - elenabonetti : Un Cdm importante, oggi, che segna il passo di un’Italia aperta al futuro. PNRR e le nuove regole per la scuola. I… - ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - soteros1 : RT @Stefano66293: @fdragoni Caro Fabio, io sono italiano ma vivo in Russia. Sono vaccinato con Sputnik. È un anno che aspetto di fare un sa… - spy4293297 : RT @claudiocerasa: Situa. Il giorno dopo la batosta alle comunali (6/10/21), in Cdm la Lega fece le bizze e non votò a favore della delega… -