Le foto della serie tv Gaslit, lo scandalo Watergate con Sean Penn e Julia Roberts in Italia su StarzPlay (Di giovedì 3 febbraio 2022) Starz ha rilasciato il primo teaser e le immagini della serie tv Gaslit, incentrata sullo scandalo Watergate. Sean Penn e Julia Roberts vestono rispettivamente i panni del procuratore generale John Mitchell, il più fidato consigliere e migliore amico del presidente Richard Nixon, e la sua informatrice, la moglie Marta Mitchell. È stata anche annunciata la data della messa in onda, prevista negli Stati Uniti domenica 24 aprile – e successivamente sarà anche disponibile in Italia su StarzPlay. Prodotto da Sam Esmail, Gaslit è una versione moderna del Watergate che si concentra sulle storie non raccontate e sui personaggi dimenticati dello ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Starz ha rilasciato il primo teaser e le immaginitv, incentrata sullovestono rispettivamente i panni del procuratore generale John Mitchell, il più fidato consigliere e migliore amico del presidente Richard Nixon, e la sua informatrice, la moglie Marta Mitchell. È stata anche annunciata la datamessa in onda, prevista negli Stati Uniti domenica 24 aprile – e successivamente sarà anche disponibile insu. Prodotto da Sam Esmail,è una versione moderna delche si concentra sulle storie non raccontate e sui personaggi dimenticati dello ...

