“Le Fate Ignoranti” | data d’uscita e prime foto della serie tv

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 3 febbraio 2022) In onda dal 13 aprile su Disney + Sono state diffuse lede “Le“, la nuovatv diretta da Ferzan Ozpetek in onda dal 13 aprile su Disney +. Laè tratta dall’omonimo film, una pellicola diventata negli anni un vero e proprio cult. Colonna sonora de “Le” il brano inedito di Mina “Buttare l’amore”, sigla. LaLe(titolo internazionale The Ignorant Angels) è composta da 8 episodi. È creata da Gianni Romoli e Ferzan Ozpetek e scritta in collaborazione con Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. Prodotta da Tilde Corsi per R&C Produzioni, laè diretta da Ferzan ...