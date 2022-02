Le collezioni d'arte custodite nei grandi i musei di Firenze vi intimoriscono? Iniziate con assaggi gratuiti di... Grande bellezza. Ecco 5 luoghi della città dei Medici da visitare liberamente (Di giovedì 3 febbraio 2022) Uno scorcio di Firenze con, sullo sfondo, la Cupola del Brunelleschi e il Campanile di Giotto. Firenze, si sa, è il Lunapark del Rinascimento: sali sulle giostre e, di museo in museo, non vorresti più scendere. Molti però non amano varcare le soglie dei palazzi che custodiscono le grandi collezioni, scoraggiati dalle lunghe file, dai prezzi dei biglietti o poco interessati alla storia dell’arte. Un assaggio gratuito della Grande bellezza fiorentina potrà, forse, far venire voglia di lanciarsi nel rutilante tour dei capolavori di Botticelli, Michelangelo, Paolo Uccello, ecc. Ecco i luoghi liberamente fruibili, passeggiando per il centro storico della ... Leggi su iodonna (Di giovedì 3 febbraio 2022) Uno scorcio dicon, sullo sfondo, la Cupola del Brunelleschi e il Campanile di Giotto., si sa, è il Lunapark del Rinascimento: sali sulle giostre e, di museo in museo, non vorresti più scendere. Molti però non amano varcare le soglie dei palazzi che custodiscono le, scoraggiati dalle lunghe file, dai prezzi dei biglietti o poco interessati alla storia dell’. Uno gratuitofiorentina potrà, forse, far venire voglia di lanciarsi nel rutilante tour dei capolavori di Botticelli, Michelangelo, Paolo Uccello, ecc.fruibili, passeggiando per il centro storico...

Advertising

ComunediLivorno : Prorogata fino al 27 febbraio la mostra in corso al Museo della Città di #Livorno “Magazzini Generali - Le collezio… - pesceriso : @DelioMugnolo @TNM_IR_EN Mi riferivo al padiglione delle collezioni di altri paesi asiatici, forse meno conosciuto… - PaoloCova : RT @MuseiCiviciBolo: Collezioni Comunali d'Arte?? In Palazzo d'Accursio, Madonna del terremoto, affresco di Francesco Francia del 1505, vol… - MuseoRa : Le Collezioni della Pinacoteca accompagnano i visitatori nel fantastico mondo dell’arte: dai più antichi dipinti su… - asfodel_eugenia : RT @MuseiCiviciBolo: Collezioni Comunali d'Arte?? In Palazzo d'Accursio, Madonna del terremoto, affresco di Francesco Francia del 1505, vol… -