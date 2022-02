Lazio | contestazione dei tifosi contro la società | cori e striscione durissimo FOTO

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La stagione dellapuò essere considerata altalenante, la squadra di Maurizio Sarri è però in grado di rientrare in corsa per obiettivi importanti. L’ultimo giorno di calciomercato ha portato l’arrivo dell’attaccante Jovane Cabral, la campagna acquisti non è stata considerata all’altezza dai. I supporter biancocelesti sono delusi e hanno manifestato tutto il disappunto. Si sono ritrovati all’esterno del centro sportivo: nel mirino sono finiti Lotito e Tare, in più sono stati esposti striscioni molto pesanti. Uno recita: “un altro mercato all’insegna della mediocrità, Lotito non sei degno di questa”. Inon hanno risparmiatola, le critiche sono state furiose anche nei confronti del direttore sportivo, mentre si è alzato un ...

tifosi"Lasi fa allo stadio, sul campo, in presenza e non soltanto scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di ...... come recitava la motivazione della chiamata generale rivolta ai supporters biancocelesti all'indomani della chiusura della campagna acquisti invernale che ha visto per lail solo arrivo di ...FORMELLO – Monta la contestazione di fronte i cancelli del centro sportivo della Lazio dove in questo momento i giocatori di Sarri stanno per cominciare l’allenamento. Dalle ore 13 si sono radunati ...La stagione della Lazio può essere considerata altalenante, la squadra di Maurizio Sarri è però in grado di rientrare in corsa per obiettivo importanti. L’ultimo giorno di calciomercato ha portato ...