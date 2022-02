Lavandino | ecco cosa non dovrebbe mai finire nello scarico!

Advertising

simonafronzoni : RT @Avocadoacerbo: Ecco stanotte devo stare sveglia fino alle 6 di nuovo perché il panettiere e Gherardo fanno start work e lasciano nel la… - Avocadoacerbo : Ecco stanotte devo stare sveglia fino alle 6 di nuovo perché il panettiere e Gherardo fanno start work e lasciano n… - NonEvoluto : @Mazzo01397618 Ecco perchè ci ha tirato pacco, è con tua sorella. Ora come faccio con il lavandino? - Cefalunews : Lavandino sporco? Ecco il trucchetto della nonna: devi usare la farina! ?? - maria52682557 : Ed ecco che Manila si lamenta come ogni mattina del lavandino sporco..peccato che Sole ieri sera abbia lavato tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavandino ecco

Calcionewsweb

...Sei in grado di dire alla tua lei che ilserve per lavarsi e non come recipiente per i suoi trucchi? Il tuo lui sa che si possono fare due cose contemporaneamente? Se la risposta è no,...... ho dovuto lasciare i piatti nel, se ce la faccio alle due di questa notte correrò ai ... Ci aspettavamo di più,. Voto: 6 Mahmood e Blanco - Brividi Che meraviglia: il pezzo, il duo, la ...Non ci sono solo gli influencer o i gattini, sui social a "spaccare" sono anche i lavandini. Come questo pubblicato su TikTok, un sogno per casalinghi e casalinghe e per i maniaci ...Jessica Selassié rimane senza parole dopo aver visto Barù farlo nel lavandino della cucina. Jessica è senza parole ma il nipote di Costantino della Gherardesca tiene a precisare di non aver starnutito ...