Lautaro Martinez | Milito mi ha aiutato Copa America? Molti big non l' hanno vinta

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il bomber argentino, in un'intervista rilasciata a Inter TV, ha ripercorso la sua carriera da calciatore.

Advertising

OptaPaolo : 7 - Con 7 gol Lautaro Martínez é il miglior marcatore argentino nelle qualificazioni a Qatar 2022, un gol segnato i… - MilanPress_it : La voglia di riscatto di #Lautaro ???? - sportli26181512 : Inter-Milan, le news di formazione da Appiano Gentile verso il derby: Secondo le ultime che arrivano dal nostro inv… - mr_kubra : RT @internewsit: Lautaro Martinez: «Esordio al posto di Milito? Momento unico. Lui...» - - AndreaInterNews : Ho scelto #Ibrahimovic come capitano al FantaSanremo e se sabato, che c'è la finale e quindi punti doppi, non urla… -

Ultime Notizie dalla rete : Lautaro Martinez

In un passaggio dell'intervista realizzata per Inter Tv, nell'ambito di 'Careers',rivela qual è il suo rapporto con un mito nerazzurro, Diego Milito, uno degli eroi del Triplete del 2010: Quindi una spiegazione dell'esultanza del Toro:Non sono tanti i giocatori che a memoria hanno rinnovato ben prima della scadenza, forse soloche avrebbe preferito una big spagnola ma, non essendoci la possibilità, l'Inter diventa ...Lautaro Martinez ha riavvolto il nastro dei ricordi durante un'intervista rilasciata a Inter TV. L'attaccante argentino ha ripercorso i momenti salienti della propria carriera attraverso alcune foto ...Lautaro Martinez, centravanti argentino dell’Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro. A Inter Tv ripercorre un po’ la sua vita e la sua carriera, iniziando dagli esordi da piccola al ...