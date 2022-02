Lautaro Martinez |  «Mia figlia mi ha cambiato la vita»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 febbraio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter Ospite dell’episodio due di “Careers”, in onda su DAZN, il centravanti nerazzurroha raccontato molto di sè: partendo dagli inizi, per finire con la straordinaria esperienza del diventare padre, ecco le parole dell’argentino. SUGLI INIZI – «Quando giocavo al Liniers mi accompagnava mio padre, che era arrivato a giocare lì: ho tanti bei ricordi, l’emozione di un piccolo che voleva imparare tanto e diventare un calciatore professionista. Avevo i capelli lunghi ma ho dovuto tagliarli perché andavo in piscina e volevano farmi mettere il cappello. Ma mi piacevano. Ero già un attaccante, ma da piccolo ero difensore come mio padre, da libero: poi ho cominciato a giocare esterno perché ero più veloce, mi piaceva fare gol. Mio padre mi voleva attaccante. Anche lui ha questa cosa dello sport che ...