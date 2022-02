Lautaro |  «L’arrivo di mia figlia mi ha cambiato la vita | sono maturato dentro e fuori dal campo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’attaccante dell’Inter,Martinez, ha rilasciato un’intervista a Inter Tv in cui parla del suo passato e della sua carriera in nerazzurro. Da piccolo, giocava al Liniers, a Buenos Aires. “Ho cominciato accompagnato da mio padre, che ha giocato lì. Ho tanti ricordi belli, l’emozione di un bambino che voleva imparare tanto e diventare un professionista. Avevo i capelli più lunghi, poi ho dovuto tagliarli per andare in piscina, ma mi piacevano. Ero già un attaccante, prima avevo fatto il difensore come mio padre. Dopo ho fatto l’attaccante esterno perché ero più veloce di oggi e mi piaceva fare gol. Mio padre mi voleva attaccante”. Da piccolo aveva iniziato a giocare a basket. “Io ho cominciato a fare basket quando facevo anche calcio, ho dovuto scegliere. Il calcio per me è lanato nello spogliatoio con mio padre, era ...