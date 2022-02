L’arbitro Serra si confessa | “Pensavo che Rebic volesse strangolarmi”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 3 febbraio 2022) "Non ho dormito, al massimo un'ora. Ma adesso voglio soltanto tornare in campo". Marcoracconta così, in esclusiva a Sky Sport24, le sensazioni e tutta la voglia di riprendere ad arbitrare dopo lo sfortunato episodio di Milan-Spezia dello scorso 17 gennaio, con il gol del 2-1 reso vano dalla mancata applicazione del vantaggio. Il 39enne direttore di gara piemontese ricostruisce la dinamica dell'errore, lo stupore al momento del successivo gol dello Spezia e le parole di conforto dei giocatori del Milan negli spogliatoi. "Nella mia testa c'è probabilmente un errore di priorità - spiega - io mi concentro sue su Bastoni che sta arrivando da dietro e penso 'se lo tocca è fallo', perché sta tirando in porta quindi non può prendergli la palla senza fare fallo. Concentrandomi su quello mi perdo lo scenario completo e non vedo Messias che sta per ...