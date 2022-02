L’Amica Geniale 3: quando inizia, trama, cast e anticipazioni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono salite ieri sera sul palco dell’Ariston Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le due giovani attrici e protagoniste della serie tv di successo di Rai 1 L’Amica Geniale, che presto debutterà con la terza e imperdibile stagione. Ma cosa succederà? E, soprattutto, quando inizierà e quante saranno le puntate che terranno compagnia al pubblico? L’Amica Geniale 3: ecco quando inizia, anticipazioni L’Amica Geniale – La storia di chi fugge e di chi resta compie un nuovo passo e accompagna il pubblico negli anni ’70. C’è tanta attesa per la terza stagione, quella tratta dal terzo libro della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante, che domenica 6 gennaio, subito dopo la finale del Festival di Sanremo 2022 sbarca su Rai 1. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono salite ieri sera sul palco dell’Ariston Gaia Girace e Margherita Mazzucco, le due giovani attrici e protagoniste della serie tv di successo di Rai 1, che presto debutterà con la terza e imperdibile stagione. Ma cosa succederà? E, soprattutto,inizierà e quante saranno le puntate che terranno compagnia al pubblico?3: ecco– La storia di chi fugge e di chi resta compie un nuovo passo e accompagna il pubblico negli anni ’70. C’è tanta attesa per la terza stagione, quella tratta dal terzo libro della quadrilogia bestseller di Elena Ferrante, che domenica 6 gennaio, subito dopo la finale del Festival di Sanremo 2022 sbarca su Rai 1. La ...

