Laila, morta sul lavoro: il suo macchinario era stato manomesso per accelerare il lavoro (Di giovedì 3 febbraio 2022) La fustellatrice su cui lavorava Laila El Harim, l'operaia deceduta dopo un incidente sul lavoro il 3 agosto del 2021, è stata modificata rispetto al manuale d'uso per rendere più rapida l'attività. Inoltre, mancavano alcune protezioni e la 40enne...

