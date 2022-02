Lagarde avverte | sull’inflazione situazione cambiata | rischi al rialzo

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Nell'area euro sull'inflazione "la" e alla Bce "useremo tutti gli strumenti per rispondere. Quando saremo a marzo, quando avremo le nuove previsioni economiche, che incorporeranno i dati che abbiamo ricevuto negli ultimi giorni, saremo nelle condizioni di fare una valutazione". Sono alcuni dei passaggi chiave con cui oggi la presidente della Bce, Christineha di fatto bruscamente cambiato l'impressione - fino a quel momento di quadro poco mosso - che sui mercati sembrava essersi creata sugli orientamenti dell'istituzione. Poco prima, infatti, il comunicato del Consiglio direttivo sembrava fornire limitate variazioni rispetto ai messaggi precedenti, salvo alcune limature nella terminologia. Le frasi usate dalla presidente, invece, sono state interpretate come nette indicazioni in senso restrittivo sulla ...

Lagarde avverte

Anche il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe,che il rialzo dell'inflazione ha un ... Sul secondo, invece, Christineè sempre più in difficoltà nel convincere la fronda dei '...Il governatore Christinelo ha escluso, per cui la divergenza monetaria con Oltreoceano si ... mentre l' inflazione spinge la FED a restringere le condizioni monetarie, la BCE non...Bce: Lagarde, crescita sottotono in I trim ... Tassi fermi tra lo 0% e il -0,5%, ma la politica sul costo dell'euro, ha avvertito la BCE nel comunicato, "può comportare un periodo transitorio in cui l ..."I rischi sono orientati verso l'alto", ha avvertito la presidente Christine Lagarde, che, a precisa domanda, non ha più escluso un possibile aumento dei tassi d'interesse già quest'anno. "La ...