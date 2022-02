La Volley Project si lancia in una nuova sfida

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 3 febbraio 2022) di Domenico Lensi LaPontecagnano nasce nel 1983, raggiungendo inizialmente la promozione in Serie B1 e, alla fine della stagione 2008-2009, la categoria Serie A2. Nel frattempo, proprio nel 2009, sopraggiunge un nuovo mister argentino che tutt’oggi allena l’attuale Serie D maschile: Sergio Meneghetti. Sin da subito il nuovo coach si affeziona ai ragazzi e non solo, anche dirigenti e altri allenatori hanno reso il benvenuto particolarmente accogliente, al che tutt’oggi Sergio Meneghetti afferma di portare sempre la VPP nel proprio cuore, considerando la palestra come una seconda casa. In seguito ad un periodo di inattività, di cui non è dato sapere molto, il mister torna in palestra ricolmo di obbiettivi, dimostrando di tenere a cuore anche il nome della città, allenando i ragazzi e cercando di farli migliorare il più possibile in modo ...