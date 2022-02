La terza serata del Festival di Sanremo si apre con lo speciale omaggio a Sergio Mattarella

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Ladeldiè ufficialmente iniziata. Questa sera, insieme ad Amadeus ci sarà Drusilla Foer, scelta da lui come coconduttrice. La puntata di oggi sarà particolarmente intensa. Tutti i 25 cantanti in gara si esibiranno e avranno quindi la seconda occasione di far ascoltare i brani scelti per la 72esima edizione della kermesse, al pubblico. Oltre agli artisti, sono attesissimi anche gli ospiti voluti dal direttore artistico.deldi: l’, poi il via al televoto Per lasera di fila, Amadeus ha sceso la scalinata del palco dell’Ariston e ha salutato il pubblico delfra ...

trash_italiano : Ordine d’uscita e ospiti della terza serata. #Sanremo2022 - RaiUno : La gara continua? Questa sera tutti e 25 gli artisti tornano sul palco?? La terza serata di #Sanremo2022 in diretta… - SanremoRai : Il programma della terza serata di #Sanremo2022 - Leaderdelsettor : RT @Agenzia_Ansa: Amadeus apre la terza serata ricordando il giuramento di oggi del presidente Mattarella. L'orchestra dedica al Capo dello… - alialcalina : RT @_the_jackal: Inizia la terza serata di #Sanremo2022! Questa sera cantano tutti i cantanti in gara, gli ospiti, le scenette cringe, chi… -

Nel corso dellasi esibiranno tutti e 25 i cantanti in gara con i loro brani che verranno votati dal pubblico a casa e dalla giuria Demoscopica 1000. Tra gli ospiti Roberto Saviano, con il suo ...Sanremo " Sul palco del Teatro Ariston, per ladel Festival, tornano tutti i venticinque artisti in gara. Apre la puntata Giusy Ferreri, che al suo debutto era stata, invece, selezionata per ultima. A fianco di Amadeus, come co - ...Il Festival di Sanremo 2022 ha inizio il primo febbraio e si terrà, in prima serata Rai1 fino a sabato 5 febbraio. Ecco la scaletta delle cinque serate della kermesse.Terza serata: la prima delle tre maratone serali con tutte le 25 canzoni in gara. La co-conduttrice Drusilla Foer, il monologo di Roberto Saviano e Cesare Cremonini ospita musicale. Mercoledì, la ...