La strategia Usa per destabilizzare Cuba: “Milioni di dollari per diffondere fake news e fomentare rivolte” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Milioni di dollari per diffondere false notizie e fomentare rivolte antisocialiste a Cuba. Una strategia che conferma l’interesse degli Stati Uniti a destabilizzare l’isola caraibica, non più con invasioni di mercenari o attacchi espliciti, bensì attraverso la rete. È quanto emerge da un articolo pubblicato su People’s World, sito statunitense che svela il meccanismo di finanziamento da parte di Washington a favore dei gruppi “ribelli” di Cuba. Dietro la nobile causa della promozione della democrazia e dei diritti umani, come svelato dal giornalista e analista politico W.T. Whitney Jr., si cela in realtà la stessa finalità che da oltre 60 anni ossessiona il gigante a stelle e strisce: la caduta del regime instaurato dopo la rivoluzione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022)diperfalse notizie eantisocialiste a. Unache conferma l’interesse degli Stati Uniti al’isola caraibica, non più con invasioni di mercenari o attacchi espliciti, bensì attraverso la rete. È quanto emerge da un articolo pubblicato su People’s World, sito statunitense che svela il meccanismo di finanziamento da parte di Washington a favore dei gruppi “ribelli” di. Dietro la nobile causa della promozione della democrazia e dei diritti umani, come svelato dal giornalista e analista politico W.T. Whitney Jr., si cela in realtà la stessa finalità che da oltre 60 anni ossessiona il gigante a stelle e strisce: la caduta del regime instaurato dopo la rivoluzione ...

