«La scuola è diventata un’azienda e noi siamo i prodotti da vendere» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nina e Piero sono al quarto anno del liceo classico, frequentano il convitto Vittorio Emanuele II nel centro storico di Napoli. Il ministro Bianchi dice che le classi pollaio non sono un problema: «siamo in 24 in un’aula piccola – spiegano -, le norme che dovrebbero proteggere dal contagio non possono essere rispettate. Addirittura ci sono aule che chiamiamo le catacombe, al piano terra, non hanno finestre e non è possibile arieggiarle. Non è un’accusa alla scuola, la critica è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nina e Piero sono al quarto anno del liceo classico, frequentano il convitto Vittorio Emanuele II nel centro storico di Napoli. Il ministro Bianchi dice che le classi pollaio non sono un problema: «in 24 in un’aula piccola – spiegano -, le norme che dovrebbero proteggere dal contagio non possono essere rispettate. Addirittura ci sono aule che chiamiamo le catacombe, al piano terra, non hanno finestre e non è possibile arieggiarle. Non è un’accusa alla, la critica è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

