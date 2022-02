La ragazza del futuro | il testo della canzone di Cesare Cremonini ospite al Festival di Sanremo 2022

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Qual è ilde Ladel, ladialdistasera, 3 febbraio? Di seguito tutte le parole del brano del cantautore bolognese: Ho bisogno di qualcuno Che mi indichi la strada LadelÈ una stella ubriaca Che sta a penzoloni sopra al muro dei messicani Che si aggiusta il vento tra i capelli con le mani Ha gli occhi di chi ha fatto viaggi straordinari Come ti chiami? Ladel domani (ah) Con un filo di voce Parla coi telegiornali E dice un sacco di cose Che ci fai da sola sulle spiagge tropicali? Sei così bella che potrei ancora innamorarmi Ora che sei qui non te ne andare Per favore ...

Advertising

rtl1025 : ?? 'Ho bisogno di qualcuno Che mi indichi la strada La ragazza del futuro È una stella ubriaca...' #CesareCremonini… - CremoniniCesare : La ragazza del futuro, con un filo di voce, parla con i telegiornali, dice un sacco di cose… ???? - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #29gennaio 1987 muore lo scrittore Carlo Cassola. Vincitore, nel 1960, del premio Strega con il… - LetiziaDiquatt3 : RT @rtl1025: ?? 'Ho bisogno di qualcuno Che mi indichi la strada La ragazza del futuro È una stella ubriaca...' #CesareCremonini a #Sanremo… - rAgAzzA_dI_wTt : RT @LaviolaPaola: Le madri di #MahmoodBlanco hanno messo al mondo degli Dèi della bellezza e del talento. -

Ultime Notizie dalla rete : ragazza del

Ma il festival è anche l'occasione per anticipare il suo prossimo disco Lafuturo , in uscita il 25 febbraio. Un album che è frutto anche della sua nuova maturità esenso di libertà ......televisiva è tornato a Sanremo nel 2019 con 'Ladal cuore di latta' e si è classificato settimo; sfortunata anche l'edizione dello scorso anno, l'artista aveva portato 'La genesituo ...Cesare Cremonini, super ospite nella terza serata del Festival di Sanremo 2022, canta i suoi brani più celebri sul palco dell’Ariston e promuove il nuovo disco in arrivo, con il brano La ragazza del ...Una ragazza di circa 20 anni è stata investita mortalmente giovedì sera da un treno AV a Bologna, nei pressi del passaggio a livello di via Zanardi. La linea Bologna Venezia alle 20.50 è stata ...