La prima volta 'Poetica' di Cesare Cremonini a Sanremo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dal festival di Sanremo, in oltre 20 anni di carriera, Cesare Cremonini si è tenuto sempre piuttosto lontano. "Penso di essere uno dei pochi, forse l'unico, che va a Sanremo come superospite senza mai ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 4 febbraio 2022) Dal festival di, in oltre 20 anni di carriera,si è tenuto sempre piuttosto lontano. "Penso di essere uno dei pochi, forse l'unico, che va acome superospite senza mai ...

Advertising

AnaMenaMusic : Da piccola guardavo il Festival di Sanremo in tv con i miei genitori e questo palco era un sogno lontano. Oggi sono… - RaiUno : Facci volare ?? Per la prima volta sul palco dell’Ariston, @CremoniniCesare #Sanremo2022 - VanityFairIt : Scende la scalinata con uno spacco à la Angelina Jolie. E le facciamo per la prima volta una ola. Emma è sempliceme… - rainbow_vals : RT @Iperborea_: È da quando ho ascoltato“Brividi” per la prima volta che mi è sembrato di sentirla già mia, avevo la sensazione di conoscer… - MomiSolaMente : Quindi gira e rigira per me è la prima volta che vedo Elisa a #sanremo2022 ?? è così emozionante ???? -