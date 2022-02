La madre la dà in sposa a un pakistano. Così la 12enne si è salvata (Di giovedì 3 febbraio 2022) La madre aveva promesso la figlia dodicenne a un pakistano di 22 anni. Il tribunale dei Minori di Lecce le ha sospeso la responsabilità genitoriale. La ragazzina è stata affidata ai nonni paterni Leggi su ilgiornale (Di giovedì 3 febbraio 2022) Laaveva promesso la figlia dodicenne a undi 22 anni. Il tribunale dei Minori di Lecce le ha sospeso la responsabilità genitoriale. La ragazzina è stata affidata ai nonni paterni

