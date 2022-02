La forma esagonale della matita ha vari perché! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Quasi tutte le matite (e con loro i pastelli) rivelano una base esagonale. Per quale motivo? Scopriamo insieme le molteplici ragioni che implicano questa caratteristica tradizionale. E poi ripercorriamo anche la storia secolare della matita. La forma esagonale di matite e pastelli (Pixabay) – curiosauro.itPerché le matite hanno una forma esagonale? Che cos’è una matita? Uno strumento per scrivere o disegnare attraverso un nucleo di pigmento solido racchiuso in una manica, un barile o un’asta che impedisce la rottura del nucleo (mina). Meccanicamente, la matita scrive attraverso un fenomeno di abrasione fisica: lascia una scia di materiale aderente sul foglio o sulla superficie indicata. La maggior parte delle mine delle matite sono ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 3 febbraio 2022) Quasi tutte le matite (e con loro i pastelli) rivelano una base. Per quale motivo? Scopriamo insieme le molteplici ragioni che implicano questa caratteristica tradizionale. E poi ripercorriamo anche la storia secolare. Ladi matite e pastelli (Pixabay) – curiosauro.itPerché le matite hanno una? Che cos’è una? Uno strumento per scrivere o disegnare attraverso un nucleo di pigmento solido racchiuso in una manica, un barile o un’asta che impedisce la rottura del nucleo (mina). Meccanicamente, lascrive attraverso un fenomeno di abrasione fisica: lascia una scia di materiale aderente sul foglio o sulla superficie indicata. La maggior parte delle mine delle matite sono ...

Advertising

startupmag17 : RT @franciungaro: #Nft, @Twitter apre alle #opere #digitali come #fotoprofilo - in forma esagonale. Gli iscritti a @TwitterBlue, il progra… - popup_2015 : RT @franciungaro: #Nft, @Twitter apre alle #opere #digitali come #fotoprofilo - in forma esagonale. Gli iscritti a @TwitterBlue, il progra… - Margher12930839 : RT @franzrusso: Su #Twitter sarà possibile usare #NFT all'interno della proprio foto profilo. Saranno riconoscibili dalla forma esagonale… - LuigiEmanueleDi : RT @franciungaro: #Nft, @Twitter apre alle #opere #digitali come #fotoprofilo - in forma esagonale. Gli iscritti a @TwitterBlue, il progra… - Fra7russo : RT @franciungaro: #Nft, @Twitter apre alle #opere #digitali come #fotoprofilo - in forma esagonale. Gli iscritti a @TwitterBlue, il progra… -