La finale di Coppa d’Africa sarà Senegal-Egitto (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’Egitto ha battuto il Camerun nella seconda semifinale di Coppa d’Africa, il torneo continentale del calcio africano, e si è qualificato alla finale, che giocherà domenica sera a Yaoundé contro il Senegal. L’Egitto, capitanato da Mohamed Salah, ha battuto la Leggi su ilpost (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’ha battuto il Camerun nella seconda semidi, il torneo continentale del calcio africano, e si è qualificato alla, che giocherà domenica sera a Yaoundé contro il. L’, capitanato da Mohamed Salah, ha battuto la

Advertising

sscnapoli : ???? @kkoulibaly26 vince con il @FootballSenegal e conquista la finale di Coppa d’Africa ?? ?? - acmilan : You're still in time to buy your tickets for our Coppa Italia quarter-final against Lazio ????? Sei ancora in tempo… - SkySport : ULTIM'ORA COPPA D'AFRICA, SEMIFINALE: CAMERUN-EGITTO 1-3 d.c.r Domenica la finale contro il Senegal #SkySport… - GrizzyKobby : RT @GoalItalia: Sarà Senegal-Egitto in finale di Coppa d’Africa ?? Le Nazionali che hanno trionfato di più nei rispettivi continenti ?? http… - glooit : Coppa d'Africa: Camerun ko, l'Egitto in finale ai rigori leggi su Gloo -