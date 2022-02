La fidanzata accusa Greenwood: “Mi picchiava a sangue” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mason Greenwood, il ventenne attaccante del Manchester United arrestato domenica dalla polizia dopo essere stato accusato di violenza domestica dalla fidanzata, è stato rilasciato su cauzione. Greenwood è accusato dalla sua ragazza, Harriet Robson che ha pubblicato sui social una serie di foto e video con il labbro sanguinante e piena di lividi: "A tutti coloro che vogliono sapere cosa mi fa effettivamente Mason Greenwood".Nei suoi confronti è stato inoltre spiccato un ulteriore mandato di arresto per sospetta aggressione sessuale e minacce di morte. In precedenza il Manchester United aveva fatto sapere che il calciatore non sarebbe tornato ad allenarsi e sarebbe stato escluso dalla lista dei convocati per tutte le partite, fino a ulteriore comunicazione. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mason, il ventenne attaccante del Manchester United arrestato domenica dalla polizia dopo essere statoto di violenza domestica dalla, è stato rilasciato su cauzione.to dalla sua ragazza, Harriet Robson che ha pubblicato sui social una serie di foto e video con il labbro sanguinante e piena di lividi: "A tutti coloro che vogliono sapere cosa mi fa effettivamente Mason".Nei suoi confronti è stato inoltre spiccato un ulteriore mandato di arresto per sospetta aggressione sessuale e minacce di morte. In precedenza il Manchester United aveva fatto sapere che il calciatore non sarebbe tornato ad allenarsi e sarebbe stato escluso dalla lista dei convocati per tutte le partite, fino a ulteriore comunicazione.

